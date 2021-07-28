Полум'я зайнялося поруч з Анталією і Сіде — зі стихією борються і пожежники, і місцеві жителі.

У Туреччині, яка продовжує відновлюватися від сильної повені, розгорілися потужні лісові пожежі поблизу популярних в українців курортів.

Про це повідомляє Hurriyet.

Стихія обрушилася на Анталью і Сіде. На цей час частково евакуйовано жителів кварталів Евренсекі, Калемлер і Єнікей в Антальї.

Пожежники намагаються не дати полум'я дістатися до житлових будинків і заправних станцій.

Також Пожежа дісталася міста Манавгат, частково охопивши центральні квартали.

У гасінні пожежі беруть участь і місцеві жителі, але боротися з вогнем заважає сильний вітер, який жене його на житлові райони.

У Регіон попрямував міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі.

Як саме почалося загоряння, поки що невідомо. Можлива причина цього — суха і спекотна погода. Відомо, що температура повітря в районі Анталії та Сіде зараз сягає 40 градусів.

Раніше в Туреччині сотні фламінго загинули на озері Туз, куди вони щорічно прилітають для гніздування. Посуха призвела до осушення озера, що ускладнило птахам пошук їжі.

Також УНІАН повідомляв про величезне торнадо на Чорноморському узбережжі Туреччини, яке налякало туристів.

Автор: Станислав Кожемякин