Хвилі висотою у 60 сантиметрів дійшли навіть до Антарктиди.

Українські полярники в Антирктиді зафіксували наслідки виверження вулкану Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай в Тихому океані.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Як повідомляється, виверження вулкану супроводжувалося землетрусами магнітудою 5-5,8 та цунамі, хвилі якого дійшли навіть до Антарктиди.

"15 січня о 17-й годині UTC на станції "Академік Вернадський", розташованій за більш як 7800 км від місця виверження, наші вчені зафіксували хвилі, викликані вулканом!" - йдеться у повідомленні.

"Хвиля дійшла до нас висотою 60 сантиметрів, і це з урахуванням того, що акваторії вкриті суцільною кригою", - розказав метеоролог Олександр Надточій.

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Як повідомляється, українські полярники, які в цей час продовжували відкопувати від снігу доріжку на причал Jetty, також помітили незвичне коливання вод.

Як повідомлялося раніше, ударні хвилі від потужного виверження вулкана в Королівстві Тонга зафіксували в Україні.

Нагадаємо, сильне виверження підводного вулкану сталося в Тихому океані. Восьмихвилинне виверження було таким потужним, що схожі на гуркіт грому звуки були чутні навіть на Алясці. Виверження супроводжувалося землетрусами та викликало хвилі цунамі заввишки до чотирьох метрів.

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