Ударні хвилі від виверження обігнули нашу планету двічі. Їх зафіксували на Харківщині.

Ударні хвилі від потужного виверження вулкана в Королівстві Тонга зафіксували в Україні.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

За даними фахівців, ударні хвилі від виверження обігнули нашу планету двічі.

"Підтвердженням цього є численні вимірювання цифрових барометрів у багатьох країнах. Чутливі датчики засікли стрибок щільності повітря (отже, і атмосферного тиску), що добре помітно на барограмах", - розказують фахівці.

Як зазначається, "стрибки" атмосферного тиску зафіксували на приватних метеостанціях у Харкові, Дергачах, Сахновщині та Вертіївці. Амплітуда короткочасних коливань становила 1,2-1,8 міліметра ртутного стовпа.

Читайте такожСильне виверження підводного вулкану в Тихому океані: по всьому регіону чекають цунамі

Як повідомляється, перший стрибок зафіксований ввечері 15 січня близько 21 години за місцевим часом, тобто приблизно через 15 годин після найбільш потужної фази виверження.

Вторинний стрибок тиску прийшовся на другу половину ночі 16 січня.

"Відстань від вулкана Хунга-Тонга до Харківщини становить 18 тисяч кілометрів, отже, ударна хвиля поширювалася зі швидкістю близько 1100 км/год", - порахували спеціалісти.

Вони зазначили, що людським організмом подібну подію ніяк не можна відчути через її слабку інтенсивність.

Нагадаємо, сильне виверження підводного вулкану сталося в Тихому океані. Восьмихвилинне виверження було таким потужним, що схожі на гуркіт грому звуки були чутні навіть на Алясці. Виверження супроводжувалося землетрусами та викликало хвилі цунамі заввишки до чотирьох метрів.

Вас також можуть зацікавити новини: