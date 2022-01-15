Восьмихвилинне виверження було таким потужним, що схожі на гуркіт грому звуки були чутні навіть на Фіджі - більш ніж в 800 км від вулкана.

Виверження гігантського підводного вулкана в Тихому океані викликало цунамі у розташованій неподалік острівній державі Тонга.

На кадрах, опублікованих в соцмережах, видно, як вода заливає церкву і кілька будинків. Очевидці повідомляють про дощ з попелу в столиці Нукуалофа, в 65 км від вулкана, передає Бі-бі-сі.

Попередження про цунамі змусило місцевих жителів евакуюватися на височини.

Виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай супроводжувалося ударними хвилями, які поширилися по південній частині Тихого океану. Попередження про загрозу цунамі були випущені в декількох країнах, в тому числі на Фіджі і в Новій Зеландії.

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Мешканка Тонга Мере Тауфа розповіла, що виверження сталося, коли вона з рідними готувалася до вечері, і її молодший брат вирішив, що поблизу вибухають бомби.

"Моїм першим поривом було сховатися під столом, я схопила молодшу сестру і крикнула батькам і іншим, хто був у будинку, щоб вони зробили те ж саме", - цитує її новозеландський портал Stuff.co.nz.

За словами жінки, після цього в будинок хлинула вода.

"Всюди були чутні крики, люди кричали, що потрібно безпечне місце, щоб всі піднялися на височину", - додала вона.

Це останнє з серії вивержень вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай. Стовпи газу, диму і попелу, що виривалися з жерла вулкана, досягали у висоту 20 км, передає Геологічна служба Тонга.

Восьмихвилинне виверження було таким потужним, що схожі на гуркіт грому звуки були чутні навіть на Фіджі - більш ніж в 800 км від вулкана. Влада острова також рекомендувала жителям покинути прибережні райони і відкрила центри евакуації.

У Новій Зеландії, яка знаходиться на відстані 2,3 тис. км, влада попередила жителів про високі припливи, викликані виверженням.

Національне агентство з боротьби з надзвичайними ситуаціями заявило, що в деяких частинах країни можуть з'являтися "сильні і незвичайні течії, а також непередбачувані штормові припливи в прибережних районах".

BREAKING: Large eruption at Tonga's Hunga volcano, tsunami warning in effect pic.twitter.com/82qnF9o4PF — BNO News (@BNONews) January 15, 2022

"Викид енергії просто вражає. [...] Надходять повідомлення, що люди чули гуркіт, викликаний ударною хвилею, по всій Новій Зеландії", - повідомило місцеве Метеорологічне бюро.

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