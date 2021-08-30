Ураган "Іда", який напередодні налетів на США і вже знеструмив Новий Орлеан, показали з космосу.
Знімки з Міжнародної космічної станції зробив французький астронавт Томас Песке та опублікував їх у своєму Twitter.
Астронавт зазначив, що подібні урагани все частіше відбуваються на планеті, завдаючи все більше шкоди.
Ураган "Іда": що відомо
Як повідомляв УНІАН, ураган "Іда", який може стати найпотужнішим в історії американського штату Луїзіана за останні півтора століття, досяг узбережжя США 29 серпня.
Ряд районів вже попередили про можливі затоплення-вода може піднятися до 2,7 метра.
Примітно, що шторм налетів на узбережжя Луїзіани в 16-ту річницю урагану "Катріна", який призвів до загибелі 1833 осіб і збитку на суму понад 100 млрд доларів.
Американське місто Новий Орлеан залишилося знеструмленим через ураган. У великому місті працюють тільки генератори.
Коли шторм досяг берега, швидкість вітру досягала 240 км/год.
Вже відомо про одного загиблого в результаті стихії.
Чим далі "Іда" рухається вглиб суші, тим більше зменшується швидкість вітру: наразі вона становить 155 км/год, тепер це шторм першої категорії.