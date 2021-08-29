Швидкість поривів вітру "Іди" перевищує 240 км/год.

Ураган "Іда", який може стати найпотужнішим в історії американського штату Луїзіана за останні півтора століття, дійшов до узбережжя США.

Про це повідомляє New York Times.

Поки що ураган класифікований як тропічний шторм 4 категорії, але цілком ймовірно, що його категорію скоро підвищать - швидкість поривів вітру "Іди" поки що сягає 150 миль/год (близько 241 км/год), тоді як 5 категорія починається від 157 миль/год (понад 252 км/год).

"Це серйозний шторм, який випробовуватиме нас, як ніколи раніше ... Це буде один з найсильніших ураганів в Луїзіані, принаймні, з 1850-х років", - сказав губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардс 29 серпня.

Першим на шляху урагану опинилося місто Гранд-Айл. За ним знаходиться Новий Орлеан, більшість жителів якого вже евакуювалися і не дарма. Від самого ранку тут дме вітер зі швидкістю понад 110 км/с.

Мер Латойя Кантрелл закликає всіх, хто вирішив перечекати негоду в місті, залишатися вдома. Ті, хто дослухався до її слів, вже посилено готуються зустрічати стихію, забиваючи всі вікна.

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Примітно, що шторм вдарив по узбережжю Луїзіани на 16-ту річницю урагану "Катріна", який призвів до загибелі 1833 осіб і збитків на суму понад 100 млрд доларів.

Як ми вже повідомляли, американський президент Джо Байден вже оголосив у Луїзіані та деяких частинах Нового Орлеана надзвичайний стан на федеральному рівні.

Нагадаємо, що раніше ураган "Іда" накоїв біди на Кубі - поламавши дерева, зривавши стріхи та пошкодивши лінії електропередач.

Автор: Станислав Кожемякин