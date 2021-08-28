Очікується, що ураган "Іда" вийде на берег Луїзіани 29 серпня зі швидкістю вітру до 225 кілометрів на годину.

Сполучені Штати Америки почали евакуацію схильного до повеней Нового Орлеана і нафтових вишок в Мексиканській затоці, аби зменшити збитки від урагану "Іда", який вже обрушився на Кубу і наближається до узбережжя Луїзіани.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними Національної метеорологічної служби, пізно в п'ятницю ураган викликав пориви вітру швидкістю до 130 кілометрів на годину. Очікується, що він вийде на берег США на південному сході Луїзіани вдень або ввечері 29 серпня (за місцевим часом). До того часу шторм значно посилиться.

Синоптики стверджують, що" Іда", ймовірно, обрушиться на сушу в США у вигляді потужного шторму категорії 4 за п'ятиступінчастою шкалою Саффіра-Сімпсона. Тому очікується вітер швидкістю близько 225 кілометрів на годину, сильні зливи. В результаті більша частина берегової лінії Луїзіани зануриться під воду на кілька футів.

Читайте такожШторм "Ельза" налетів на Флориду, є загіблій (відео)Крім цього, очікуються торнадо, широкомасштабні відключення електроенергії і повені у внутрішніх районах від проливних дощів по всьому регіону.

Губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардс закликав жителів готуватися до урагану, а влада Нового Орлеана наказала місцевим жителям евакуюватися за межами міської системи дамб і розмістили оголошення про добровільну евакуацію для решти населення.

Американські енергетичні компанії, які намагаються завершити евакуацію морських платформ в Мексиканській затоці перед ураганом, скоротили видобуток нафти майже на 60%, а видобуток газу - майже наполовину.

Напередодні урагану американський президент Джо Байден оголосив у Луїзіані та деяких частинах Нового Орлеана надзвичайний стан на федеральному рівні.

Метеорологи вже попереджають про те, що за своєю руйнівністю "Іда" може переплюнути навіть сумнозвісний ураган "Катріна". Крім Нового Орлеана, він загрожує також іншим великим містам: Ноксвілю, Мемфісу і Чарльзтону.

Нагадаємо, раніше цього року руйнівний торнадо налетів на штат Північна Кароліна, в результаті чого загинули три особи і щонайменше десять були госпіталізовані.

Автори: Дмитро Шварц, Станислав Кожемякин