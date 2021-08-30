Вже відомо про одного загиблого в результаті стихії.

Американське місто Новий Орлеан залишилося знеструмленим через ураган "Іда". У великому місті працюють тільки генератори.

Про це повідомляє ВВС.

Коли шторм досяг берега, швидкість вітру досягала 240 км/год. Всім, хто не евакуювався, порадили сховатися.

Як повідомляється, одна людина загинула, коли дерево впало на будинок в парафії Вознесіння в районі Батон-Руж.

Президент США Джо Байден сказав, що "Іда" буде "небезпечною для життя" і принесе величезні руйнування.

За даними видання, понад мільйон будинків у Луїзіані знеструмлені, на відновлення електропостачання можуть піти тижні.

У неділю ураган накрив берег на південь від Нового Орлеана. Чим далі "Іда" рухається вглиб суші, тим більше зменшується швидкість вітру: наразі вона становить 155 км/год, тепер це шторм першої категорії.

Як повідомляв Погода УНІАН, ураган "Іда", який може стати найпотужнішим в історії американського штату Луїзіана за останні півтора століття, досяг узбережжя США 29 серпня.

"Це серйозний шторм, який буде відчувати нас так, як ніколи раніше... Це буде один з найсильніших ураганів в Луїзіані, принаймні, з 1850-х років", - сказав губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардс 29 серпня.

Першим на шляху урагану виявилося місто Гранд-Айл.

Ряд районів вже попередили про можливі затоплення-вода може піднятися до 2,7 метра.

Примітно, що шторм накрив узбережжя Луїзіани в 16-ту річницю урагану "Катріна", який призвів до загибелі 1833 осіб і збитку на суму понад 100 млрд доларів.

Автор: Катерина Лиманська