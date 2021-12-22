Його епіцентр знаходився на глибині 4 кілометрів.

В Івано-Франківській області 21 грудня зафіксували землетрус магнітудою 2,6 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляють у Головному центрі спеціального контролю.

Землетрус стався о 17:06. Його епіцентр знаходився на захід від міста Надвірна, на глибині 4 кілометрів.

Відзначається, що за класифікацією землетрусів він відноситься до ледве відчутних.

Читайте такожУкраїнців закликали не ходити в гори: що сталося (карта)Ці коливання могли помітити люди, які знаходилися в спокійному стані у приміщенні, особливо на верхніх поверхах.

У центрі відзначили, що у 2021 році на території Надвірнянського району зареєстрували вісім землетрусів.

Останній з них - 15 грудня, з магнітудою 2,9 бала.

Раніше повідомлялося, що у Каліфорнії стався землетрус магнітудою 6,2. Дві дороги закрили через зсуви, викликані тряскою.

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