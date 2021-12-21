Повідомлень про жертви або постраждалих не надходило.

У Каліфорнії стався землетрус магнітудою 6,2.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, землетрус стався в північній частині штату. В результаті підземних поштовхів з полиць падали предмети й, як видно на опублікованих фото, розбилися скляні вітрини.

При цьому повідомлень про серйозні пошкодження або пошкодження не надходило.

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За даними агентства, землетрус стався на глибині 9 кілометрів у Тихому океані.

В результаті землетрусу дві дороги були закриті через зсуви, викликані тряскою.

Нагадаємо, в 1992 році в цьому ж регіоні сталася серія землетрусів, в результаті яких було пошкоджено понад 1100 будинків.

Як повідомлялося раніше, кілька днів тому на півдні Греції зафіксували підземні поштовхи магнітудою 5,4 бала за шкалою Ріхтера. Землетрус відчувався від Афін до Криту.

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Автор: Катерина Лиманська