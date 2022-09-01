Підземні поштовхи сталися на Тернопільщіні.

Вчора, 31 серпня, близько 12:42 у Тернопільській області зафіксували землетрус.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Як повідомляється, підземні поштовхи зафіксували з Тернопільської області, біля населеного пункту Монастириська.

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Магнітуда землетрусу склала 2,5 за шкалою Ріхтера. За класифікацією землетрусіввін відноситься до невідчутних, оскільки за розрахунками, інтенсивність коливань була нижче межі чутливості людей.

Нагадаємо, у червні Афганістан сколихнув потужний землетрус. Тоді жертвами стихії стали понад 1000 осіб, ще понад 1500 отримали поранення. Поштовхи відчувалися більш ніж за 500 кілометрів на території Афганістану, Пакистану та Індії. За даними Геологічної служби США, землетрус стався рано вранці, коли багато людей спали, силою 6,1 бала на глибині близько 51 кілометра.

Як повідомляв Погода УНІАН, в середині березня в Японії стався сильний землетрус. Магнітуда землетрусу склала 7,3. Без світла залишилися приблизно 700 тис. домогосподарств. Тоді епіцентр землетрусу залягав на глибині 60 км біля узбережжя префектури Фукусіма. Фахівці оголосили про загрозу цунамі в регіоні.

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