Жертвами землетрусу в Афганістані стали 250 осіб / фото Afghan Government News Agency

Афганістан сколихнув потужний землетрус. Вже відомо про 250 загиблих. Півтори сотні людей отримали поранення.

Про це повідомляє ВВС.

На фотографіях, розміщених в соціальних мережах, зображені люди на ношах, уламки та зруйновані будинки в провінції Пактика, яка найбільше постраждала від стихії.

Представник місцевого уряду повідомив, що число загиблих, ймовірно, зросте.

Як повідомляється, поштовхи відчувалися більш ніж за 500 кілометрів на території Афганістану, Пакистану та Індії.

За даними Геологічної служби США, землетрус стався рано вранці, коли багато людей спали, силою 6,1 бала на глибині близько 51 кілометра.

Очікується, що кількість жертв землетрусу в Афганістані ще зросте / фото Afghan Government News Agency
Вже відомо про 150 постраждалих в результаті землетрусу в Афганістані / фото Bakhtar News Agency

Нагадаємо, в середині березня в Японії стався сильний землетрус. Магнітуда землетрусу склала 7,3.

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