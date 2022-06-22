Кількість загиблих, ймовірно, зросте.

Афганістан сколихнув потужний землетрус. Вже відомо про 250 загиблих. Півтори сотні людей отримали поранення.

Про це повідомляє ВВС.

На фотографіях, розміщених в соціальних мережах, зображені люди на ношах, уламки та зруйновані будинки в провінції Пактика, яка найбільше постраждала від стихії.

Представник місцевого уряду повідомив, що число загиблих, ймовірно, зросте.

Як повідомляється, поштовхи відчувалися більш ніж за 500 кілометрів на території Афганістану, Пакистану та Індії.

За даними Геологічної служби США, землетрус стався рано вранці, коли багато людей спали, силою 6,1 бала на глибині близько 51 кілометра.

Нагадаємо, в середині березня в Японії стався сильний землетрус. Магнітуда землетрусу склала 7,3.

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