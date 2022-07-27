Магнітуда землетрусу склала 7,1.

Потужний землетрус стався в середу на філіппінському острові Лусон. В результаті землетрусу сильно пошкоджена лікарня та будівлі в північній провінції, сильні поштовхи зафіксовані в столиці держави - Манілі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як повідомляється, землетрус стався на глибині всього 10 кілометрів, його магнітуда склала 7,1.

В одній з провінцій частково обвалилася лікарня, людей довелося терміново евакуювати. На цей час інформації про жертви немає.

"Землетрус тривав 30 секунд або більше. Я думав, що мій будинок завалиться", - розповів один з очевидців.

Землетрус також відчувався в столиці Філіппін Манілі. Там довелося евакуювати кілька будівель, в місті зупинилося метро.

Відзначимо, що Філіппіни схильні до стихійних лих, бо розташовані в сейсмічно активному тихоокеанському "вогняному кільці".

Нагадаємо, місяць тому Афганістан сколихнув потужний землетрус. Тоді жертвами стихії стали понад 1000 осіб, ще понад 1500 отримали поранення.

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