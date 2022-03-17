Епіцентр землетрусу залягав біля узбережжя префектури Фукусіма. Японське метеорологічне агентство попередило про загрозу цунамі.

Поблизу східного узбережжя острова Хонсю в Японії зафіксовано землетрус магнітудою 7,3.

Про це повідомило Японське метеорологічне агентство, передає "Німецька хвиля". За його даними, епіцентр землетрусу залягав на глибині 60 км біля узбережжя префектури Фукусіма. Агентство також оголосило про загрозу цунамі в регіоні.

Очікується, що біля берегів префектур Фукусіма і Міягі можуть виникнути хвилі висотою до 1 м.

В результаті землетрусу в окремих районах Токіо порушена подача електроенергії. За даними енергетичної компанії Tepco, без світла залишилися приблизно 700 тис. домогосподарств.

Нагадаємо, що в 2011 році в цьому регіоні стався сильний землетрус з послідуючим за ним цунамі, яке призвело до великої аварії на атомній електростанції "Фукусіма-1".

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