Його магнітуда склала 1,6. Підземні поштовхи зафіксували на глибині 7 кілометрів.

Пізно ввечері 24 серпня в Україні зафіксували землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Як повідомляється, землетрус зареєстровано о 22:29 в районі села Балківці, Дністровського району, Чернівецької області. Його магнітуда склала 1,6 (за шкалою Ріхтера). Підземні поштовхи сталися на глибині 7 кілометрів.

"За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами", - повідомили фахівці.

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Як зазначається, останній землетрус з території Чернівецької області був зареєстрований 21 січня. Тоді його магнітуда становила 3,1 за шкалою Ріхтера.

Ще землетруси в України

23 липня на Полтавщині зафіксували підземні поштовхи магнітудою 2,6. За кілька днів, 31 липня, землетрус стався неподалік міста Свалява, що на Закарпатті. Тоді магнітуда землетрусу склала 2,1. Понад тиждень тому, 16 серпня, на Закарпатті зафіксували ще один землетрус. Його магнітуда становила 2,2 й стався він на відстані 23 кілометрів на схід від м. Ужгород.

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