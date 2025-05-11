Його джерело знаходилося за 135 кілометрів від кордону.

Ввечері у неділю, 11 травня, на території Румунії, яка межує з Україною, зокрема з Одещиною, стався землетрус.

Як повідомляють у Національному науково-дослідному інституті фізики Землі, природне явище сталося о 21:34:57 (за румунським часом) у сейсмічній зоні Вранча. Землетрус магнітудою 4,4 виник на глибині 125 кілометрів, його інтенсивність - III:

"Землетрус стався поблизу наступних міст: 50 кілометрів на захід від Фокшані, 59 кілометрів на північ від Бузеу, 64 кілометри на схід від Сфанту-Георге, 73 кілометри на схід від Брашова, 87 кілометрів на північний схід від Плоєшті".

У Головному центрі спеціального контролю уточнили, що джерело землетрусу знаходиться на території Румунії, за 135 кілометрів від кордону з Україною. За класифікацією він відноситься до ледве відчутних. Тим часом жителі Одеської області пишуть в мережі, що відчули поштовхи.

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Інші землетруси

Як писав УНІАН, 24 березня у сейсмічній зоні Вранча також стався землетрус, тоді його глибина була 129 кілометрів, а магнітуда - 3,9 бала.

Явище відбулося в 37 кілометрах на захід від населеного пункту Фокшани, у 62 кілометрах на північ від Бузеу.

А у квітні потужний землетрус магнітудою 6,3 стався в Еквадорі. Внаслідок цього постраждали щонайменше два десятки людей, також було пошкоджено будівлі в місті Есмеральдас. Через небезпечне природне явище зупиняли два нафтових трубопроводи.

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