Близько 135 сімей постраждали від землетрусу.

В Еквадорі стався землетрус магнітудою 6,3. про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, внаслідок землетрусу постраждали щонайменше 20 осіб, пошкоджено будівлі в місті Есмеральдас. Через підземні поштовхи також довелося зупинити два нафтових трубопроводи.

Як повідомляється, близько 135 сімей постраждали від землетрусу, пошкоджено кілька громадських будівель і приватних будинків, а в деяких районах зникло світло.

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Через кілька хвилин після першого землетрусу стався ще один, але вже з меншою магнітудою - 4,1.

Кілька днів тому в Туреччині стався сильний землетрус магнітудою 6,2. Підземні поштовхи зафіксували неподалік Стамбула. Це один із найсильніших землетрусів, що сталися в місті за останні роки.

Десятки людей постраждали, вистрибуючи з будинків. Люди побоювалися, що може повторитися трагедія 2023 року. Тоді кілька потужних землетрусів буквально спустошили південний схід країни. Нагадаємо, 6 лютого 2023 року на південному сході Туреччини стався руйнівний землетрус магнітудою 7,8. Унаслідок цього обвалилося безліч житлових будинків, поховавши під собою понад 50 тисяч осіб. Це стало одним із найбільш смертоносних землетрусів в історії країни.

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