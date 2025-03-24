Землетрус відбувся на глибині 129 кілометрів.

Сьогодні, 24 березня, на території Румунії, що межує з Україною, зокрема з Одещиною, стався землетрус. Про це повідомив Національний науково-дослідний інститут фізики Землі.

Йдеться, що у понеділок о 10:14:35 (за румунським часом) у сейсмічній зоні Вранча, на глибині 129 кілометрів стався землетрус магнітудою 3,9. Інтенсивність явища – II.

Землетрус стався в 37 кілометрах на захід від населеного пункту Фокшани, 62 кілометрах на північ від Бузеу, 73 - на схід від Сфанту-Георге, 85 - на схід від Брашова, 95 - на південний захід від Барлада, 97 кілометрах - на південь від Бакеу та 99 кілометрах на північний схід від Плоєшті.

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В Ірані стався землетрус поблизу головного ядерного об'єкту - подробиці

Як писав УНІАН, у центральному Ірані поблизу міста Ісфаган стався землетрус магнітудою 5,0 балів. Поштовхи зачепили території, від яких усього близько 27 кілометрів до ядерного об'єкта в Натанзі – головне місце збагачення урану в країні. За даними Newsweek, аналітики попереджають, що навіть природні катаклізми поблизу чутливих об'єктів можуть посилити геополітичне занепокоєння - землетрус стався, коли США та Ізраїль готуються до дискусій на високому рівні у Вашингтоні щодо ядерної програми Ірану.

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