Наразі розбір завалів триває, тож більшість жертв можуть перебувати під ними.

Кількість жертв землетрусу в М'янмі перевищила 1600 людей, але експерти прогнозують, що загиблих може бути до 10 тисяч. Місцева військова хунта оголосила надзвичайний стан в країні і закликала населення здавати кров. Про це пише Financial Times (FT).

Загалом повідомляється про 1644 загиблих, 3408 травмованих та 139 зниклих безвісти. Очікується, що кількість жертв зростатиме у міру розбору завалів. Окрім М’янми землетрус зачепив і сусідній Таїланд. Там загинули щонайменше 10 людей, 78 вважаються зниклими безвісти після обвалу будівлі в столичному Бангкоку.

Епіцентр землетрусу магнітудою 7,7 балів знаходився приблизно за 20 км від Мандалая, другого за величиною міста М’янми з населенням 1,5 млн осіб, і на глибині 10 км. За ним послідували два десятки повторних поштовхів, включаючи землетрус магнітудою 6,4 бала, який стався через 12 хвилин після першого.

Відео дня

FT звернув увагу на заяву президента США Дональда Трампа, який назвав землетрус "жахливим" і пообіцяв допомогу військовій хунті М’янми. Однак FT зауважив, що перед заявою Трампа Державний департамент США офіційно проінформував Конгрес про закриття Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яке зазвичай і було інструментом американської допомоги у подібних випадках.

Євросоюз, Індія, Південна Корея, Росія та Китай теж пообіцяли допомогти із ліквідацією наслідків землетрусу.

М’янманський землетрус став найпотужнішим у світі за останні два роки – після руйнівного землетрусу 2023 року в Туреччині та Сирії. Геологічна служба США спрогнозувала, що кількість загиблих у М’янмі може перевищити 10 000 осіб. Кадри з місця подій зображують значні руйнування в Мандалаї, історичній столиці М’янми, де були зруйновані храми, пошкоджено королівський палац і обвалився 90-річний міст.

Ситуація у М'янмі

​У лютому 2021 року в М'янмі відбувся військовий переворот, під час якого армія усунула від влади демократично обраний уряд. Це спричинило масові протести та акції громадянської непокори по всій країні. Військові відповіли жорстокими репресіями проти демонстрантів, що призвело до численних жертв серед цивільного населення. ​

Згодом ситуація переросла у збройний конфлікт між військовою хунтою та різними опозиційними силами, включаючи етнічні збройні групи та новостворені загони народної самооборони. Ці групи об'єдналися під егідою Уряду національної єдності, сформованого прихильниками демократичного руху. ​

Конфлікт призвів до значних людських втрат і масових переміщень населення. Станом на початок 2025 року, понад 50 тисяч людей загинули, а близько 3 мільйонів були змушені залишити свої домівки. ​На підконтрольних хунті територіях діє режим жорсткої цензури та репресій.

Міжнародна спільнота засудила дії військової хунти та запровадила санкції проти її лідерів. Натомість хунту активно підтримують Росія та Китай.

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