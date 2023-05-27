Спеціалісти зазначили, що подібні за силою землетруси з території Полтавської області реєструвався і раніше.

26 травня близько 21:40 в Україні було зареєстровано землетрус в 20 км на захід від міста Полтава.

Як повідомляє Головний центр спеціального контролю, він був магнітудою 3,5 (за шкалою Ріхтера) на глибині 7 км.

"За класифікацією землетрус відноситься до "ледве відчутних". Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - вказали там.

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Спеціалісти зазначили, що подібні за силою землетруси з території Полтавської області реєструвався і раніше, зокрема останні із них 14 січня 2023 року з магнітудою 2,7 та 03 жовтня 2022 року з магнітудою 3,4.

Землетруси в Україні - останні випадки

У четвер, 27 квітня, в Україні стався землетрус, який можна було відчути. Як зазначається, землетрус зареєстровано за 7 кілометрів на захід від міста Яремче, Івано-Франківської області. Його магнітуда становила 2,2 за шкалою Ріхтера.

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