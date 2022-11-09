Землетрус був такої сили, що розбудив жителів сусідньої Індії.

У Непалі стався потужний землетрус, жертвами якого стали шестеро людей.

Як повідомляє Reuters, землетрус силою 6,6 бала стався сьогодні, 9 листопада, рано вранці. Серед загиблих четверо дітей і двоє дорослих. П'ятеро осіб серйозно поранені, ще двоє осіб зникли безвісти.

До місця події доставили рятувальну групу армії для надання допомоги постраждалому населенню.

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Землетрус був такої сили, що відчувався в Індії. Зокрема, підземні поштовхи розбудили багатьох жителів столиці Індії Нью-Делі.

Як повідомляється, Непал все ще відновлюється після двох великих землетрусів у 2015 році, в результаті яких загинуло майже 9000 людей, були зруйновані цілі міста і багатовікові храми.

Смертельний землетрус у Китаї

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня китайську провінцію Сичуань сколихнув потужний землетрус.

Жертвами стихії стали понад 80 осіб. Землетрус 5 вересня став найсильнішим в Сичуані з Серпня 2017 року - тоді в префектурі Аба зафіксували підземні поштовхи магнітудою 7,0.

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