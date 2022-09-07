Сьогодні вранці в епіцентрі землетрусу зафіксували афтершок.

У Китаї тривають пошуково-рятувальні роботи після потужного землетрусу, який сколихнув провінцію Сичуань 5 вересня.

Тим часом кількість загиблих в результаті стихії зросла до 74, повідомляє Reuters.

За останніми даними, 259 осіб отримали поранення в результаті стихійного лиха. Ще 26 людей зникли безвісти.

За даними агентства, вранці 7 вересня Китайський мережевий центр землетрусів зафіксував афтершок магнітудою 3 в епіцентрі на глибині 12 кілометрів.

Синоптики також попереджають про можливість проливних дощів в регіоні до п'ятниці.

Нагадаємо, найсильніший землетрус у провінції з 2017 року зруйнував безліч будівель та завдав серйозної шкоди енергетичній та водній інфраструктурі, а також телекомунікаціям.

Магнітуда землетрусу склала 6,8. Поштовхи були такої сили, що відчувалися за сотні кілометрів від епіцентру.

Як повідомляв УНІАН, в результаті землетрусу в Китаї 243 будинки впали і 13010 пошкоджені. Через землетрус в декількох містах зникло світло, обвалилися автомагістралі, пошкоджені гідроелектростанції.

Землетрус 5 вересня став найсильнішим в Сичуані з серпня 2017 року - тоді в префектурі Аба зафіксували підземні поштовхи магнітудою 7,0.

За останні десятиліття найбільш руйнівний землетрус в Китаї стався у 2008 році. Його магнітуда склала 8,0. Він забрало життя майже 70000 осіб.

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