Ще 35 людей зникли безвісти.

У Китаї збільшилася кількість найсильнішого за 5 років землетрусу у провінції Сичуань. На даний момент підтверджена загибель 82 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, в результаті землетрусу понад 270 осіб отримали поранення, а 35 - досі вважаються зниклими безвісти.

За повідомленням державних китайських ЗМІ, в постраждалому регіоні пізно ввечері 7 вересня стався афтершок силою 2,9 бала.

Нагадаємо, найсильніший землетрус у провінції з 2017 року зруйнував безліч будівель та завдав серйозної шкоди енергетичній та водній інфраструктурі, а також телекомунікаціям.

Магнітуда землетрусу склала 6,8. Поштовхи були такої сили, що відчувалися за сотні кілометрів від епіцентру.

Як повідомляв УНІАН, в результаті землетрусу в Китаї 243 будинки впали і 13010 пошкоджені. Через землетрус в декількох містах зникло світло, обвалилися автомагістралі, пошкоджені гідроелектростанції.

Землетрус 5 вересня став найсильнішим в Сичуані з серпня 2017 року - тоді в префектурі Аба зафіксували підземні поштовхи магнітудою 7,0.

За останні десятиліття найбільш руйнівний землетрус в Китаї стався в 2008 році. Його магнітуда склала 8,0. Він забрав життя майже 70000 осіб.

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