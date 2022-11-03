Джерело землетрусу знаходилося за 125 кілометрів від кордону з Україною.

Сьогодні, 3 листопада, у Румунії зафіксували землетрус, який відчувався у кількох областях України та на території Молдови.

За даними Головного центру спеціального контролю, магнітуда землетрусу склала 5,4 за шкалою Ріхтера.

"Зареєстровано землетрус з території Румунії, який мав відчуття в Одеській, Чернівецькій, Хмельницькій, Івано-Франківській областях та на території Молдови", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Як зазначається, джерело землетрусу знаходилося на території Румунії за 125 кілометрів від кордону з Україною, на глибині біля 140 кілометрів.

"Землетрус не несе загрози для населення", - повідомили фахівці.

У відомстві також нагадали, що останній потужний землетрус с території Румунії був зареєстрований 16 липня та 18 вересня з магнітудами 4,1 та 4,0 відповідно.

Останні землетруси в Україні

Як повідоммляв Погода УНІАН, 7 вересня на заході Україні стався землетрус. Підземні поштовхи зафіксували з Івано-Франківської області, біля населеного пункту Надвірна. Тоді магнітуда землетрусу склала 2,2 за шкалою Ріхтера.

На початку жовтня землетрус стався у Чернівецькій області. Тоді епіцентр землетрусу знаходився в районі міста Новодністровськ, на глибині 4 кілометрів. Магнітуда землетрусу склала 2,4 за шкалою Ріхтера.

Вас також можуть зацікавити новини: