Харківська міськрада оскаржила розпорядження Балути про демонтаж пам’ятника Леніну

Про це кореспондентові УНІАН повідомив представник інтересів міськради, заступник директора юридичного департаменту Харківської міськради Костянтин Прокоп’єв.

За його відомостями, міськрада подала позов 15 жовтня, вимагаючи скасувати розпорядження Балути та утриматися від демонтажу та вилучення пам’ятника Леніну на площі Свободи з Державного реєстру нерухомих пам`яток України. За його відомостями, дата розгляду позову ще не визначена.

Прокоп’єв наголосив, що незважаючи на відсутність скульптури Леніну на постаменті монумент вважається не зруйнованим, а пошкодженим.

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Крім цього, за його словами, міськрада вимагає призупинити виконання розпорядження Балути, щоб монумент не був зруйнований.

Сьогодні, 23 жовтня, Харківський окружний адміністративний суд розпочав розгляд адміністративного позову Харківської міської ради до Харківської облдержадміністрації та голови Харківської ОДА Балути про призупинення розпорядження про демонтаж пам’ятника до розгляду основного позову про скасування розпорядження по суті.

Під час судового засідання представник інтересів Харківської облдержадміністрації, директор Юридичного департаменту ХОДА Денис Дудник заявив клопотання про перенесення розгляду позову у зв’язку з недостатністю часу на ознайомлення та підготовку юридичної позиції до судового розгляду. За його словами, повідомлення про проведення судового засідання ХОДА отримала сьогодні, 23 жовтня, по обіді. Також Дудник заявив клопотання про розгляд справи колегією суддів.

Обидва клопотання суддя відхилив.

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Після цього Дудник попросив суд перенести розгляд позову міськради про призупинення виконання розпорядження про демонтаж пам’ятника Леніну у зв’язку із закінченням робочого дня.

Суддя зважив на це прохання та оголосив перерву в судовому засідання. За словами судді, учасники судового процесу будуть повідомлені про дату розгляду додатково.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня у Харкові був знесений пам’ятник Леніну на площі Свободи. За декілька хвилин до його знесення Балута зачитав розпорядження вилучення пам’ятника з реєстру нерухомих пам`яток України та про демонтаж монумента.

У свою чергу Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив, що Балута не мав права видавати розпорядження про демонтаж пам’ятника, оскільки монумент перебуває на балансі міського комунального підприємства. Кернес підкреслив, що пам’ятник Леніну буде відновлений на тому ж самому місці на площі Свободи.