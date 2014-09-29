Кернес хоче покарати винних у знесенні пам'ятника Леніну в Харкові

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив харківський міський голова Геннадій Кернес.

“Ми готуємо заяву в правоохоронні органи, органи прокуратури, щоб ті, хто буде виявлений як порушник, відповіли за законом”, - сказав Кернес.

Він висловив жаль, що з огляду на свій стан здоров'я не зміг вчора прибути на площу Свободи та зупинити людей, які руйнували пам'ятник.

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На думку Кернеса, відповідальність за цей "беспрєдєл" лежить на голові Харківської ОДА Ігорі Балуті.

Мер зазначив, що пам'ятник перебував на балансі КП “Харківзеленбуд”, і тому голова Харківської ОДА не мав права давати розпорядження про його демонтаж.

Кернес зазначив, що вранці рештки пам'ятника були вивезені з площі Свободи, однак запевнив, що комунальні служби міста не мають до цього ніякого відношення.

За інформацією міського голови, зараз частина уламків знаходиться на території заводу ім. Малишева, ще частина — на території “Харківоблавтодору”.

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Кернес запевнив, що пам'ятник буде відновлений на тому ж самому місці, і на тому ж постаменті, де він стояв раніше.

За його словами, зараз питання відновлення вивчає скульптор Олександр Рідний.

Кернес також висловив переконання, що знесення пам'ятника Леніну “було направлено не на мир, а на розпалювання конфлікту”.

На його переконання, міліція повинна проявити професіоналізм та знайти причетних до знесення пам'ятника.

Мер також зазначив, що за його даними, більша частина людей, які брали участь у знесенні пам'ятника, були не харків'яни, а приїжджі.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня під час кількатисячного мітингу в центрі Харкова на площі Свободи активісти намагалися звалили 8-метровий пам'ятник В.Леніну з постаменту. Ввечері цього ж дня голова Харківської ОДА Ігор Балута видав розпорядження про вилучення даного пам’ятника з реєстру пам’яток та демонтаж монумента, про що повідомив на брифінгу. Після брифінгу активісти з другої спроби звалили пам’ятник Леніну.

29 вересня, у зв’язку з розпорядженням губернатора, міліція закрила кримінальне провадження, відкрите за фактом руйнування пам’ятника Леніну на площі Свободи за ч.2 ст.298 (знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини) Кримінального кодексу України».