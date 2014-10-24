Адмірал США: Росія має повністю вивести свої війська з України

Про це в інтерв’ю чеському інформаційному каналу ČT24 заявив адмірал Джеймс Ставрідіс, колишній командувач збройними силами НАТО і США в Європі, передає радіо "Свобода".

Читайте такожКеррі закликав Лаврова виконати всі пункти Мінських домовленостей

"Україна – суверенна держава, на її території без дозволу української армії не мали б перебувати російські частини. Ці частини потрібно було б усунути, однак повного виведення російського війська ми не бачимо", – зазначив Джеймс Ставрідіс.

На думку американського військового фахівця, не можна вірити словам Володимира Путіна, що російських військових в Україні немає. НАТО відстежує пересування військ, "ми знаємо, що в Україні перебувають російські частини, і це дуже провокативно, набагато більше, ніж будь-що з того, що робить НАТО", – зазначив американський адмірал.

Джеймс Ставрідіс також зауважив, що Україна, "як і кожна демократична держава, яка готова реалізувати ідеї Північноатлантичного альянсу, може вступити до НАТО". Тобто "уявлення про те, що НАТО зводить якусь стіну – помилкове", вважає колишній командувач збройними силами НАТО.