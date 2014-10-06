Дії росіян проти України унеможливили поглиблення співпраці з НАТО - генсек

Про це він заявив в опублікованому сьогодні інтерв'ю польському виданню Gazeta Wyborcza.

"Дії Росії проти України призводять до того, що тепер немає можливості для поглиблення співпраці, про яку раніше йшла мова", - cказав новий генсек НАТО, який обрав Польщу першою країною для свого закордонного візиту.

Раніше під час розмови з польським журналістом Столтенберг зазначив, що не бачить суперечності у тому, аби будувати конструктивні відносини з Росією й одночасно зміцнювати сам альянс.

Читайте такожНа сході України залишаються сотні російських військовослужбовців - НАТО "Норвегія - маленька країна, яка є сусідом Росії, та, незважаючи навіть найсуворіші моменти "холодної війни", нам вдавалося співпрацювати у сфері енергетики, риболовства та демаркації морських кордонів", - зазначив він, зауваживши, що це було результатом членства Норвегії у НАТО.

Столтенберг також запевнив, що альянс працює над втіленням у життя досягнутих на останньому саміті у вересні домовленостей, спрямованих на посилення безпеки східних держав-членів НАТО, зокрема, у питанні створення сил швидкого реагування на випадок «гібридної війни», яку Росія веде проти України.

Читайте такожНАТО має сильну армію навіть без спецсил швидкого реагування - Столтенберг"Сподіваюсь, що до грудня почнуть працювати чотири фонди НАТО, котрі мають допомогти Києву в реформуванні логістики, управління армією, зміцненні захисту перед кібератаками, а також у перепідготовці та соціальній адаптації військовослужбовців", - додав генсек.

Як повідомляв УНІАН, НАТО припинило співробітництво з Росією після анексії нею у березні цього року українського Криму.

Це стало першою силовою зміною кордонів держави після Другої світової війни та призвело до найглибшої кризи у відносинах РФ із західними державами, які ввели проти російських посадовців, бізнесменів та ряду найважливіших секторів економіки санкції.

Західні держави також закликають Росію припинити підтримувати проросійських бойовиків на Донбасі та вивести війська з цього регіону України.