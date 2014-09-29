Більше половини виборців хочуть вступу України до НАТО - опитування

Проти вступу України до НАТО висловилися 19%, 18% зізналися, що не голосували б на такому референдумі, ще 10% не визначилися зі своїм ставленням, йдеться у дослідженні GFK.

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Традиційно, найбільша підтримка вступу до НАТО серед мешканців західного регіону та киян (73% і 71% відповідно), а найнижча на півдні та сході країни (36% і 27%). Чоловіки більшою мірою підтримують вступ до НАТО, ніж жінки (60% проти 47% серед жінок).

Опитування проводилося GfK Ukraine на замовлення Громадської організації «Фонд «Відкрита політика» протягом 24-28 вересня 2014 року. Обсяг вибірки: 976 респондентів, які не відкидають можливість взяти учать у виборах до Верховної Ради України, віком від 18 років (відповідно до національної репрезентативної вибірки). Опитування проводилось методом телефонного інтерв'ю (дзвінки на мобільні номери). Максимальна похибка – 3,1%