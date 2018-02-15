У міграційній службі не знають, хто організував чартер до Польщі для Саакашвілі – "Схеми"

Інформація про транспортування зазначеної особи у Державної міграційної служби відсутня.

Державна міграційна служба України не організовувала транспортування екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської облдержадміністрації Михеїла Саакашвілі під час його реадмісії з України до Польщі.

Про це повідомили у відомстві на запит журналістів програми «Схеми».

«ДМС не здійснювала транспортування Михеїла Саакашвілі з України до Республіки Польща. Інформація про транспортування зазначеної особи у ДМС відсутня», – заявили в Міграційній службі.

Раніше у Державній прикордонній службі також повідомили «Схемам», що не володіють інформацією щодо того, хто організував та оплатив приватний літак для вивезення Саакашвілі до Польщі, і порадили звертатися з цим питанням до Міграційної служби.

Читайте такожСаакашвілі вивезли з України польським літаком, вартість перельоту склала $8,5 тисяч - ЗМІЯк з’ясували журналісти «Схем», Саакашвілі був вивезений з Києва до Варшави 12 лютого на приватному літаку Hawker Beechcraft Premier 1A з бортовим номером SP-RDW. Він має польську реєстрацію і належить авіакомпанії Jet Story. В Україні організувати цей рейс допомагала українська компанія Sky Handling.

«Ми співпрацюємо з цією компанією в Україні. Вони займаються технічними нюансами», – підтвердили цю інформацію в польській компанії Jet Story. Її представники відмовились відповісти на запитання, хто оплатив цей переліт. Водночас у компанії надали інформацію щодо того, скільки коштує переліт на такому літаку у напрямку Київ-Варшава, – 8 тисяч євро, або майже чверть мільйона гривень.

Не надали даних щодо організації перельоту політика і в київській компанії Sky Handling, яка в Україні відповідала за технічну частину.

«Інформація про замовника польотів або пасажирів та їхні фінансові взаємовідносини з організаторами та виконавцями рейсу не є такою, яка може бути відома сервісній компанії», – йдеться у відповіді.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі був затриманий 12 лютого правоохоронцями у Києві в ресторані «Сулугуні», після цього, за словами його соратників, був вивезений у невідомому напрямку.

Пізніше у Держприкордонслужбі заявили, що Саакашвілі повернуто до Польщі, звідки він прибув з порушення українського законодавства.

За словами речника ДПСУ Олега Слободяна, під час затримання політика на правоохоронців «накинулися невідомі із оточення Саакашвілі, і прикордонники змушені були захищатися та застосувати силову підтримку».

Згодом на офіційному сайті Прикордонної служби Польщі з’явилося повідомлення про те, що Саакашвілі вже перебуває на території цієї країни.

13 лютого під час прес-конференції у столиці Польщі Варшаві Саакашвілі заявив, що у найближчі дні планує побачитися із сім'єю в Нідерландах, а потім займатися політичною діяльністю в Європі.