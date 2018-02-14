Літак, яким Саакашвілі відправили до Польщі, помітили у Дніпрі (фото)

Саакашвілі перевозили літаком Beechcraft Premier I польської компанії "Джетсторі".

З'явилося фото літака, яким лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі відправили до Польщі з України.

Приватний літак Beechcraft Premier I (Raytheon 390 Premier), яким 12 лютого з Києва до Варшави доставили видвореного екс-президента Грузії, помітили в аеропорту Дніпра. Фото показав "Обозреватель".

Читайте такожВидворений з України Саакашвілі перебуває у Нідерландах - місцеві ЗМІ

Раніше народний депутат Ігор Луценко в соцмережах написав, що літак належить офшору Петра Порошенка. Але цю версію спростували спочатку в Адміністрації президента, а потім і директор авіакомпанії "ВІП-СКАЙ", яка експлуатує згаданий Луценком літак.

Відкриті джерела в інтернеті не розкривають подробиць рейсу, однак через "Євроконтрол", вузькоспеціалізований сайт для представників авіакомпаній, закрита для більшості інформація стала відкритою. Як виявилося, Саакашвілі перевозили літаком Beechcraft Premier I польської компанії "Джетсторі". Вартість перельоту склала 8,5 тисяч доларів, цю суму журналістам підтвердили у компанії.