Літак, яким Саакашвілі відправили до Польщі, помітили у Дніпрі (фото)

16:01, 14 лютого 2018
Політика
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Літак помітили в аеропорту Дніпра / фото Оглядач

Приватний літак Beechcraft Premier I (Raytheon 390 Premier), яким 12 лютого з Києва до Варшави доставили видвореного екс-президента Грузії, помітили в аеропорту Дніпра. Фото показав "Обозреватель".

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Раніше народний депутат Ігор Луценко в соцмережах написав, що літак належить офшору Петра Порошенка. Але цю версію спростували спочатку в Адміністрації президента, а потім і директор авіакомпанії "ВІП-СКАЙ", яка експлуатує згаданий Луценком літак.

Відкриті джерела в інтернеті не розкривають подробиць рейсу, однак через "Євроконтрол", вузькоспеціалізований сайт для представників авіакомпаній, закрита для більшості інформація стала відкритою. Як виявилося, Саакашвілі перевозили літаком Beechcraft Premier I польської компанії "Джетсторі". Вартість перельоту склала 8,5 тисяч доларів, цю суму журналістам підтвердили у компанії.

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