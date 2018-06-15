Віхи тижня. Рада оновлюється, газ очікується, Путін погрожує

Парламентські вибори відбулися. Екзит-поли, проведені кількома соціологічними компаніями та телеканалами, свідчать, що 5-відсотковий бар'єр долають сім політичних сил, але остаточні результати волевиявлення Центрвиборчком обіцяє підвести не пізніше 10 листопада. Низька явка виборців і високий відсоток сумнівних персонажів, які отримали мандат на мажоритарних округах - загальні для країни особливості. У партійному заліку тріумфатори і невдахи виборчої кампанії визначилися вже сьогодні. Почнемо з останніх.

В українському парламенті восьмого скликання більше не буде комуністів - гідне завершення політики, яку сповідує КПУ в останні роки. У Петра Симоненка та його соратників не знайшлося покровителів, здатних витягнути з електорального болота. Лівий фланг української політики може привернути підвищену увагу через свою пустинність і перспективи розвитку нових проектів.

«Сильна Україна» програла «Опозиційному блоку» боротьбу в медіа-просторі, схоже, вона виявилася занадто метросексуальною і незрозумілою для жителів Донбасу. Поразку «Громадянської позиції» спровокувала її млява виборча кампанія: партія, яка знайшла спільну мову з «Демократичним альянсом», виявилася нездатною донести свої цінності до виборців.

Якщо показники «Блоку Петра Порошенко» виявилися нижче очікуваних, не допомогло партії і президентське соло в «день тиші», то інші мешканці п'єдесталу пошани Верховної Ради восьмого скликання мають чимало приводів для радості. «Народному фронту» вдалося стрибнути вище голови, підтвердивши реноме партії влади і правильність лінії на прем'єрство Арсенія Яценюка. «Самопоміч» зуміла стати «партією надії», якій значна частина виборців делегувала право будувати світле майбутнє від свого імені.

«Опозиційний блок» передбачувано сперся на «регіональний фундамент» в базовому електоральному регіоні і має перспективи значного посилення позицій за рахунок депутатів-мажоритарників. Радикальна партія Ляшка долає 5-відсотковий бар'єр з меншим, ніж очікувалося, результатом, а «Батьківщина» і «Свобода» балансують на межі отримання парламентської прописки.

Україну безумовно чекає сплеск парламентаризму в тому сенсі, що двом партіям влади - «БПП» і «Народного фронту» - доведеться не диктувати одна одній умови, а домовлятися про співпрацю. Ситуація дещо незвична для наших політиків, але глибина політичної та економічної кризи, пережитої Україною, змусить державних мужів шукати спільну мову. Навмисна рішучість Петра Порошенка сприяти формуванню коаліції навряд чи здатна приховати відсутність почуття глибокого задоволення результатами виборів у партії президентського імені. Арсеній Яценюк, у свою чергу, помітно піднісся після оголошення підсумків голосування і навряд чи має наміру розлучатися з прем'єрським портфелем.

Росія з очевидних причин не стала робити подарунок українському уряду підписанням тимчасової угоди про постачання газу. У Москві не тільки всіма силами підкреслюють, що нікуди не поспішають, але і готові грати на протиріччях між українськими президентом і прем'єром, сприяючи генерації таких протиріч, у разі їх відсутності. Тому газові домовленості будуть незмінно пахнути великою політикою.

Представникам української політичної еліти слід детально вивчити «Валдайську мову» Володимира Путіна. Хоча вона була виголошена перед переважно іноземними експертами, в ній було приділено багато часу не тільки наростаючому хаосу в світопорядку, але і ситуації навколо України. Нічого обнадійливого для нашої країни господар Кремля не сказав, тому від нього можна практично в будь-який момент очікувати нової ескалації по всій протяжності російсько-українського кордону.

Євген Магда