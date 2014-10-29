Росія нібито запропонувала Україні та ОБСЄ перевірити "гуманітарний конвой"

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на МЗС РФ.

"Російська сторона розраховує на конструктивну взаємодію з партнерами з ОБСЄ та України у вирішенні цієї важливої гуманітарної завдання", - зазначили в міністерстві.

Російські "гумконвої" (колона вантажівок з гуманітарним вантажем, що служить прикриттям для контрабанди зброї і постачання бойовиків в Україну - ред.) порушували український кордон вже тричі.

Читайте такожВ ОБСЄ зізналися, що не перевіряли російські "гуманітарні конвої"Четвертий "конвой" вирушив з Підмосков'я у вівторок, 28 жовтня. Як і в попередніх випадках, український уряд не було поінформовано про його відправку. Відповідну ноту український МЗС отримав тільки сьогодні.

Як заявив спікер РНБО Андрій Лисенко, жоден з попередніх трьох "гумконвоїв" не був погоджений з Україною. Всі так звані "гумконвої" не дійшли до місцевого населення, частково ця "допомога" продавалася, частково йшла в розрахунок за роботи з відновлення техніки бойовиків.

"Тому говорити про гуманітарну допомогу як власне гуманітарну допомогу ми не можемо", - сказав Лисенко.

За його словами, є багато інформації, що ці вантажівки, які заходили на територію України під виглядом "гуманітарної допомоги", використовувалася для вивезення обладнання зі стратегічних об'єктів в Росію, а також, щоб завезти озброєння для терористів.