МЗС отримав від РФ ноту про четвертий гуманітарний конвой
Міністерство закордонних справ (МЗС) отримало ноту від РФ щодо направлення в Україну чергового гуманітарного конвою для жителів Донбасу.
Про це повідомив речник МЗС Євген Перебийніс, передає радіо "Свобода". За його словами, позиція української сторони залишається незмінною - доставка будь-яких вантажів на територію України має здійснюватися у відповідності з міжнародним правом за згодою держави-одержувача, обов’язкового оформлення українськими митниками і прикордонниками та низка інших умов.
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Також речник МЗС наголосив, що розподілом та доставкою вантажу мають займатись представники Червоного Хреста.
Як повідомляв УНІАН, вчора стало відомо, що російська сторона направляє до Донецька та Луганська четверту автоколону з гуманітарною допомогою.
Отримали від #Росія ноту про т.зв. "гумконвой". Укр позиція незмінна: 1)наша згода 2)контроль укр митн і прикорд 3)доставка і розподіл МКЧХ
— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 29 октября 2014