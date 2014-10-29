МЗС отримав від РФ ноту про четвертий гуманітарний конвой

Про це повідомив речник МЗС Євген Перебийніс, передає радіо "Свобода". За його словами, позиція української сторони залишається незмінною - доставка будь-яких вантажів на територію України має здійснюватися у відповідності з міжнародним правом за згодою держави-одержувача, обов’язкового оформлення українськими митниками і прикордонниками та низка інших умов.

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Також речник МЗС наголосив, що розподілом та доставкою вантажу мають займатись представники Червоного Хреста.

Як повідомляв УНІАН, вчора стало відомо, що російська сторона направляє до Донецька та Луганська четверту автоколону з гуманітарною допомогою.