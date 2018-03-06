Порошенко заявляє про небезпеку втручання Росії в українські вибори

За словами президента Петра Порошенка, Росія веде проти України справжню гарячу війну.

Президент Петро Порошенко заявляє про небезпеку втручання Російської Федерації у вибори в Україні, котрі мають відбутися у 2019 році.

Про це він сказав в інтерв’ю британському виданню Financial Times, повідомляє прес-служба глави держави.

Президент наголосив на існуванні небезпеки втручання Росії в українські вибори і достатньо високій вірогідності цього.

«Я намагаюсь захистити Україну від небезпек гібридної війни, яка включає систему їх фейкових новин, із використанням соціальних мереж», - сказав Порошенко.

Він висловив сподівання, що Україна використає досвід німецького та французького законодавства щодо протидії фальшивим новинам.

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«Ми маємо абсолютно широкий спектр небезпек з Росії, починаючи з того, що ми зупинили більше 400 терористичних атак тренувального табору в Російській Федерації. Всі мають розуміти, що це не заморожений конфлікт. Це справжня гаряча війна. На нас нападають кожного дня. Вони використовують снайперів і намагаються вбити наших солдатів. Це абсолютно божевільна поведінка», - підкреслив президент.

Крім того, за словами глави держави, Росія використовує величезну армію провокаторів та агентів у соціальних мережах.

Він нагадав, що саме тому, в Україні припинено трансляцію російських телеканалів та закрито доступ до російських соціальних мереж.

«Тому, що вони (Росія) використовують їх для пропагандистської війни», - підкреслив Порошенко.

За його словами, Україна ефективно співпрацює з секретними службами партнерів зі США, Канади та Великої Британії.

«Я пишаюся тим, що нам довіряють. Але багато роботи слід ще зробити», - додав він.