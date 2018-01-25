Фейкові новини є частиною гібридної війни РФ проти всього вільного світу – Порошенко в Давосі

Президент України Петро Порошенко заявляє про важливість донесення правди про події, що відбуваються в Україні, оскільки поширення фейкових новин є частиною «гібридної війни», що веде Російська Федерація проти всього вільного світу.

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Про це він заявив під час виступу на "Українському сніданку" у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

«Я думаю, що було б надзвичайно важливо доносити правду про те, що трапляється в Україні, що насправді відбувається в нашій країні, щоб захистити весь світ від фейкових новин, які поширюються по всьому світу, в США, Канаді, більшості країн ЄС», - заявив Порошенко.

«Фейкові новини дуже добре скоординовані, це одна з частин російської гібридної війни, яку вона веде не лише проти України, а й проти всього вільного світу», - додав президент.