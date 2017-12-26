Російське ГРУ організувало в соцмережах кампанію з дискредитації Майдану в 2014 році - WP

Головне розвідувальне управління Російської Федерації в 2014 році запустило в Україні кампанію з дискредитації протестів на Майдані. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на таємний звіт російського відомства, наявний у його розпорядженні.

Метою кампанії став вплив на ключових осіб, що приймають рішення, і на широку громадськість, щоб прокласти дорогу для російських військових дій, які почалися із захоплення кримського парламенту 27 лютого.

За даними газети, на наступній день після того, як колишній президент України Віктор Янукович покинув країну, військові створили «безліч» фейкових акаунтів в Facebook і Вконтакте. «Персонажі повинні були представляти простих людей з усієї України, які розчарувалися в протестах опозиції на центральній площі Києва, названій Майданом», — зазначає видання.

У суботу ввечері, 22 лютого 2014 року, чоловік, який назвав себе Іваном Галиціним, опублікував коментар до статті в британській газеті. Це була розповідь про лідера опозиції України і колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, яка була звільнена з в'язниці в той день. «В Україні стався переворот», - писав Галіцин англійською. "Я живу в Києві. Я був на Майдані, але мирний протест закінчився два місяці тому, коли нас змістили озброєні націоналісти. Це кошмар. Фашисти прийшли до нас знову через 70 років після Другої світової війни. Я не хочу цього майбутнього для України", - говорилося в повідомленні.

Цей аккаунт, як пише газета, був створений співробітниками ГРУ. У ньому використали фотографію Костянтина Ярошенка, який відбуває покарання у в'язниці США за контрабанду наркотиків. Коментарі "Галіцина" також з'явилися в інших англомовних виданнях.

Згідно зі звітом, для проведення операції ГРУ Генштабу РФ обрало 30 українських груп в соціальних мережах і 25 англійських видань. Оперативники, зображуючи звичайних українських громадян, залишали коментарі, націлені на те, щоб «викликати обурення проросійських жителів України». Так, протестуючих в таких коментарях називали «западенцями», а демонстрантів на Майдані «нацистами» і «фашистами».

Читайте такожУ Facebook розповіли, скільки витратила Росія на рекламу Brexit

27 лютого, коли будівля кримського парламенту була захоплена, ГРУ створило чотири групи в Facebook і ВК, щоб спонукати кримчан підтримати відділення від України. «Використовуючи наші акаунти в Facebook, ми поширили коментарі, що інформують населення Кримського півострова про загрозу з боку нацистських організацій», - йдеться в повідомленні ГРУ.

Для військових, які використовували фейкові акаунти, була створена методичка: одна з порад свідчила, що вони не повинні використовувати свої фотографії в таких облікових записах.

Згідно з доповіддю ГРУ також використовувало платні оголошення на Facebook, щоб підвищити популярність груп. Повідомляється, що групи отримали майже 200 000 переглядів на Facebook тільки 27 лютого, говориться в доповіді. Той же контент був перевиданий в інших групах на Facebook, Вконтакті та в LiveJournal.

Газета зазначає, що оцінити вплив інформаційної операції ГРУ на Україні складно. У той же час самі автори звіту вказують, що "переважна більшість користувачів соціальних мереж погодилася з викладеними аргументами і підтримала позицію авторів".

Як повідомляв УНІАН, раніше сенатор Джон Маккейн заявив, що Росія використовувала соціальні медіа для того, щоб посіяти хаос і розділити американців протягом виборів 2016 року.