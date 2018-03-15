Савченко заявила, що у Європі давала свідчення щодо "корупції Порошенка"

Народний депутат стверджує, що "встигла дати свідчення в юридичних судових інстанціях проти корупції Порошенка, проти злочинності нашої влади і політичних переслідувань".

Позафракційний народний депутат України Надія Савченко заявила, що під час перебування у Європі давала свідчення щодо «корупції президента України Петра Порошенка».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у коментарі журналістам. “В Європі, будучи ці три дні, я встигла дати свідчення в юридичних судових інстанціях проти корупції Порошенка, проти злочинності нашої влади і політичних переслідувань”, - заявила Савченко.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня генпрокурор Луценко заявив, що Савченко викликають 13 березня до СБУ на допит у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, затриманого на Донеччині при спробі ввезти з окупованої території арсенал зброї.

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Пізніше Савченко оприлюднила у Facebook фотокопію листа на ім'я голови СБУ Василя Грицака з обіцянкою прибути на допит в разі особистого оповіщення. Вона також повідомила, що з 12 по 16 березня перебуває «із запланованою поїздкою до Європарламенту в Страсбурзі, де проходять парламентські сесії ЄС».

Своєю чергою прес-секретар голови ВР Андрій Ковальов повідомив, що цього року Савченко не зверталася щодо закордонних відряджень.

Сьогодні, 15 березня, депутат прибула на допит в СБУ.

Крім того, сьогодні генпрокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «незаперечні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту у сесійній залі ВР.