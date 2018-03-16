Екс-посол України у Великобританії Володимир Хандогій: В Британії сьогодні звужують і звужують цей «чорний нал» - список тих, про кого раніше не замислювались, а звідки ж вони взяли гроші

Британія вишле з країни 23 російських дипломати у зв'язку зі справою колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. Також Тереза Мей анонсувала перевірки російських приватних літаків та замороження «сумнівних» рахунків. При цьому вона сказала, що «про деякі заходи не може говорити публічно, бо це стосується національної безпеки». Чи можете ви припустити, про що може йти мова, враховуючи досвід попередніх дипломатичних конфліктів Британії та Росії?

Можливо, у кишені британського уряду лежать ще якісь серйозні заходи впливу, які вони мають намір залучити. Але важко сказати, які саме… Я би, наприклад, говорив про відмову англійської футбольної збірної брати участь у Чемпіонаті світу 2018 в Росії. Щоб не тільки міністри та члени королівської родини його бойкотували. Це реально продемонструвало би позицію британського уряду. Але, скоріш за все, трошки зарано про це говорити.

Британське МЗС, наче, обіцяє запровадити нові санкції проти наближених до Путіна багатіїв. Як думаєте, чи реально зважаться британці відмовитися від грошей, які, умовно, проїдаються російськими можновладцями у британських ресторанах?

Від того, що росіяни витрачають в ресторанах, навряд чи відмовляться. Це хіба що не видавати росіянам візи, щоб вони не прилітали на вік-енди. Бачте, тут мова йде, скоріше, про походження коштів. Адже ніхто в Британії не буде запроваджувати санкції проти чесно зароблених грошей, незалежно від того, російський це бізнесмен чи якийсь інший. Тому буде велика увага приділена саме питанню походження статків, відкритості.

Зараз до речі, дуже складно елементарно відкрити рахунок в британському банку. Це просто шалена проблема. Ба більше, навіть коли я ще був послом, наші рахунки (маю на увазі рахунки посольства) були закриті в одному з британських банків. Адже ми як посольство не можемо надати британському банку ту інформацію, яка сьогодні вимагається з урахуванням фінансового моніторингу і таке інше. Все це дуже складно. Вже там сьогодні йдуть серйозні проблеми, які звужують й звужують цей «чорний нал» чи список тих, про кого раніше не замислювались, а звідки ж вони взяли гроші.

Як ви вважаєте, після останніх подій російські можновладці будуть боятися їхати до Британії?

Ті, у кого все, «чисто», не будуть боятися. Але для певної категорії так званих бізнесменів чи громадян Російської Федерації – це серйозний дзвіночок. Тепер вони будуть думати, як їм провести свою бухгалтерію відповідно до вимог, що висуватиме Британія.

Через отруєння Скрипаля і його доньки лідери США, Німеччини, Франції і Великої Британії звинуватили Росію в нападі на суверенітет Британії й порушенні міжнародного права. Адже мова йде про перший випадок застосування в Європі нервово-паралітичної речовини з часів Другої світової війни. На вашу думку, наскільки важливо те, що мова йде не просто про дипломатичний конфлікт між двома державами, а що зачіпається вся західна солідарність?

Дійсно, британська сторона в своїх оцінках цієї події згадувала міжнародну Конвенцію про заборону хімічної зброї й зазначала, що є реальні порушення положень цієї Конвенції. З цієї точки зору, цей випадок отруєння справді треба розглядати в ширшому контексті, аніж помсту. Хоча, можливо, в основі саме цей фактор, адже російські спецслужби діють саме в такий спосіб – не дають можливості жити тим, хто порушив їхні правила.

Так, це порушення міжнародної Конвенції, але я б не став на цьому надто наголошувати. Адже, якщо вже стати на цю позицію, то міжнародна Конвенція про заборону хімічної зброї передбачає певний механізм розслідування порушень. Наприклад, є офіційні терміни розслідування звинувачень. Тобто, якщо ви звинувачуєте Російську Федерацію в порушенні цієї Конвенції, значить надайте, будь ласка, зразки тієї отруйної субстанції, яка була. Почекайте, поки надійде офіційна відповідь. Цілий механізм.

На мою думку, тут все-таки можна і необхідно говорити більше про політичну складову цього злочину, і про те, що Російська Федерація просто порушує загальновизнані норми міжнародного правопорядку і поведінки.

Наразі Лондон наполягає на міжнародній експертизі речовини, якою отруїли Скрипаля. Які наслідки будуть, якщо все-таки російську причетність буде доведено? Враховуючи, що це не перший дипломатичний скандал між Британією та Росією, пов'язаний з отруєнням (я маю на увазі політичного емігранта Олександра Литвиненко, який був отруєний полонієм…)

Мені важко прогнозувати, якою буде міжнародна реакція. Але вона повинна бути жорсткою. Вона повинна змусити російську сторону замислитися. Тих кроків [британської влади], про які ми сьогодні говоримо, недостатньо. Бо до країни, яка не поважає інші країни, має бути аналогічне ставлення.

Втім, набір конкретних наслідків важко прогнозувати. Адже, знову ж таки, треба завжди пам’ятати, що Російська Федерація є постійним членом Ради безпеки ООН, вона є ядерною державою. І мені здається, що головне – це не завищувати очікування від міжнародної спільноти. Заяв: «Ось ми зараз війною підемо на Росію…» – не буде.

В ЗМІ повідомляється, що лідери ЄС обговорять напад у Солсбері на засіданні Європейської ради в Брюсселі 22 березня. На вашу думку, чи будуть запроваджені чергові санкції проти Росії саме на ґрунті цієї історії?

Не знаю. Я думаю, що нас чекає певна дискусія в Європейському Союзі. Адже по тому, що ми політично почули, Німеччина, Франція підтримали британців. З іншого боку французи все ж таки наполягали на тому, щоб дочекатися якихось об’єктивних міжнародних неупереджених результатів дослідження ситуації й тільки потім ухвалювати рішення.

Якщо на час проведення Європейської ради будуть вже відомі та доведені факти втручання та участі Росії в цьому отруєнні, причому, це ж має бути не на рівні якоїсь особистої помсти, а має бути доведена саме причетність владних державних структур, то тоді, мені здається, будуть всі підстави очікувати додаткових санкцій з боку Європейського Союзу.

Які вони будуть?

Знову ж таки, тут буде боротьба національних й економічних інтересів європейських урядів з бажанням все-таки приструнити Російську Федерацію.

Президент Франції Макрон відмовився відвідувати сьогодні російський павільйон у Салоні книги у Франції (хоча він сам у травні 2017 року запропонував Путіну, щоб Росія взяла участь у заході). Повідомляється, що це тільки перша міра з тих, які французький уряд має намір застосувати в найближчі дні на підтримку Британії. Що думаєте про потенціал такого інструменту демонстрації позиції?

Це важлива складова. В якомусь регіоні Росії також планувалась певна виставка, на яку було запрошено президента Естонії – він відмовився. Це говорить про що? – президент Путін стає тим, кому, умовно, не потискають руки. І це, можливо, психологічно найбільш дошкульна акція. Вони ж всі лідери, зокрема, лідер Росії завжди мав амбіції бути серед найсильніших людей світу. А пригадайте, як Росію вигнали з «Великої вісімки», яка стала «Великою сімкою» і таке інше. Все це серйозні елементи впливу на поведінку, хоча я не став би перебільшувати їх значення.

Чи має Україна якось практично продемонструвати свою солідарність з Великобританією?

Ми вже зробили заяву, в якій підтримали дії Великобританії. З точки зору практичних кроків я не бачу, щоб ми могли такого зробити, щоб їм допомогти.

Днями у Лондоні помер соратник покійного Бориса Березовського – бізнесмен Микола Глушков. На вашу думку, чи можуть його смерть та отруєння Скрипаля бути пов’язаними? Слідство в Британії, за інформацією ЗМІ, зв'язок заперечує…

Я не маю інсайдерської інформації про те, що Росія вбиває через помсту, але про це говорить багато дослідників, також тема звучить у пресі. Поставити ці випадки в один ряд можна. І смерть Глушкова, і Березовського. Якщо пригадати, що практично вся сім’я Скрипаля загинула за останні три роки, то також стає цікаво. Дивний збіг обставин. Втім, підкреслюю, все-таки мають бути якісь юридичні факти та докази цього [зв’язку смертей та вбивств «російських зрадників» через помсту Кремля].

Ірина Шевченко