Вступ України в Євросоюз є питанням років, а не десятиліть - Порошенко (відео)

Він заявив, що встановить курс на вступ України до НАТО, а потім у Євросоюз і рішуче продовжуватиме реформи.

Членство України в Євросоюзі є питанням кількох років. Таку заяву зробив президент Петро Порошенко.

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«У Німеччині це може бути непопулярним, але я абсолютно впевнений, що Україна буде прийнята в Євросоюз. І це буде питання років, а не десятиліть. Навряд чи якась інша країна виявляє більше ентузіазму по відношенню до Європи, ніж Україна», - сказав Порошенко в інтерв'ю німецькій медіагрупі Funke, повідомляє сайт президента.

Порошенко заявив, що встановить курс на вступ України до НАТО, а потім у ЄС і рішуче продовжуватиме реформи, у проведенні яких за останні три роки Україна домоглася більшого прогресу, ніж за попередні 25.

«Ми відповідатимемо критеріям приєднання, у тому числі у боротьбі з корупцією», - зазначив український президент, нагадавши про свою заслугу у створенні «цілком незалежної антикорупційної інфраструктури» в країні.

Між тим, Порошенко визнав, що до кінцевої мети ще далеко і робота має бути виконана велика (про що говорить і зауваження авторів інтерв'ю про те, що в рейтингу Transparency International Україна стоїть на 130 місці серед 180 країн). При цьому він нагадав, що за корупційні справи в Україні арештовують і міністрів і заявив, що «сам створив спеціальний антикорупційний трибунал, якого немає у більшості європейських країн».

Глава держави стверджує, що основа для хабарництва і корупції викорінена. За його словами, найуразливішим для корупції раніше був сектор енергетики, але тепер існує комплексна система управління, існує нульова терпимість до корупції. «Запитайте у західних інвесторів: вони підтвердять, що ми досягли значного прогресу», - зазначив Порошенко. Він зауважив, що органи боротьби з корупцією мають підтримку і довіру міжнародних ділових партнерів, і висловив упевненість, що разом з європейськими партнерами Україні вдасться ще більше знизити корупцію в країні.