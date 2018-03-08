«Американські друзі України» назвали критично важливі для Києва реформи

Дипломати та експерти закликали український уряд створити незалежний антикорупційний суд.

Американська Мережа Друзів України (Friends of Ukraine Network), до якої входять відомі американські експерти та дипломати, назвали низку критично важливих для України антикорупційних реформ.

Читайте такожУ ЄС розповіли, від чого залежить затвердження нової фіндопомоги для України на мільярд євроВідповідну заяву мережі оприлюднено на сайті проекту US-Ukraine Fundation. Зазначається, що за останні чотири роки Україна здійснила більше реформ, ніж за попередні два десятиліття, однак їй потрібно проявити «міцніше лідерство, більше зусиль та відданості у боротьбі з всеохоплюючою й давно існуючою корупцією у державній та приватній сфері».

«Друзі України» рішуче закликали Верховну Раду та Уряд України до негайних і термінових дій за низкою пріоритетів. Зокрема: створення незалежного антикорупційного суду, сприяння роботі САП та НАБУ (та припинення «політично вмотивованих нападів на них»); реформування та оновлення НАЗК; скасування дискусійного положення антикорупційного закону, що вимагає від антикорупціонерів подавати декларації; скасування або обмеження депутатської недоторканості.

Наголошується, що у 2019 році в Україні відбудуться президентські й парламентські вибори, і політикам не слід посилатися на це як виправдання затримки чи компрометації цих та інших реформ.

З наближенням до виборів 2019 року також буде необхідно, як зазначається, реформувати виборчу систему, включно із реформою фінансування виборчих кампаній.

Заяву підписали, зокрема, аналітик Atlantic Council Андерс Ослунд, колишній заступник міністра оборони США Майкл Карпентер, колишній посол США в Україні Вільям Міллер, екс-посол США в Україні Стівен Пайфер, екс-посол США в Україні Вільям Тейлор та інші.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 1 березня ухвалила в першому читанні проект закону «Про Вищий антикорупційний суд» (реєстраційний номер 7440), внесений президентом до парламенту 22 грудня.

Міністр фінансів Олександр Данилюк прогнозує ухвалення законопроекту в другому читанні у квітні. За словами голови НАБУ Артема Ситника, ухвалення закону про антикорупційний суд до кінця березня дасть змогу створити його до кінця поточного року.

Міжнародні партнери України і громадські організації раніше висловили претензії до законопроекту про антикорупційний суд, зокрема - через обмеження ролі міжнародних експертів до рекомендаційної функції в процесі відбору та призначення суддів. На думку міжнародних партнерів, включаючи Міжнародний валютний фонд, повноцінна роль міжнародних експертів в призначенні суддів є запорукою незалежності антикорупційного суду і його здатності ефективно виконувати свої функції.

Створення антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії є однією з умов продовження співпраці України і МВФ, необхідної для погашення країною зовнішніх боргів у найближчі роки. На думку експерта Atlantic Council економіста Андерса Аслунда, припинення співпраці України і МВФ призведе до значної девальвації гривні.