Україна звернулася до керівництва ООН з приводу незаконних виборів президента РФ в Криму

Українські дипломати наголосили, що вибори президента РФ на українській території є порушенням Статуту ООН.

Україна звернулася до керівництва Організації Об'єднаних Націй з приводу проведення Російською Федерацією 18 березня незаконних виборів президента РФ в тимчасово окупованому Криму.

Про це йдеться у повідомленні Постійного представництва України при ООН у Twitter.

"Володимир Єльченко надіслав листи генеральному секретарю ООН, голові Ради Безпеки та державам-членам ООН: проведення Росією президентських виборів в окупованому Криму порушує Статут ООН. Результати цих незаконних виборів будуть нікчемними", - сказано у повідомленні.

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У розміщеній представництвом фотокопії звернення сказано, що українська сторона передає ООН звернення Верховної Ради до міжнародного співтовариства у зв’язку із підготовкою незаконних виборів президента РФ на тимчасово окупованій частині території України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь. Також до звернення додається заява Міністерства закордонних справ України про рішення окупаційної адміністрації організувати незаконні вибори російського президента на півострові.

Як повідомляв УНІАН, вибори президента РФ заплановані на 18 березня – річницю анексії Криму, день незаконного підписання в Москві договору про приєднання Криму та Севастополя до Росії.

Раніше президент Петро Порошенко заявляв, що Україна добиватиметься невизнання світом «виборів» президента РФ в окупованому Криму та введення санкцій проти їх організаторів.

Свою позицію щодо невизнання виборів в Криму уже висловили Канада та Естонія.