Другий Автопоїзд миру та єднання вирушив із Києва в зону АТО

16 учасників, серед яких священики різних конфесій, громадські діячі, музиканти і журналісти рушать 20 містами сходу України, розташованими в зоні АТО, щоб підтримати місцевих жителів, повідомляє Радіо Свобода.

«Головна місія поїздки – підтримати людей, які зараз живуть на окупованих територіях, і показати, що ми готові їм допомагати», – розповідає речниця відділу соціального служіння Української православної церкви Київського патріархату Тетяна Калениченко.

«Передамо теплі речі нужденним, відвідаємо дитячі будинки з подарунками, будемо спілкуватися з військовими і місцевим населенням про потреби », – додає вона.

За один день учасники планують відвідувати два міста чи селища, в кожному з яких проводитимуть круглий стіл із волонтерами і міською владою, екуменічні молитви і концерти.

Читайте такожУ Дніпропетровську створять бізнес-центр для переселенців з ДонбасуДо Автопоїзду долучаться бійці Самооборони Майдану на чолі з Романом Орищенком, які гарантуватимуть безпечну дорогу для місії.

Один із представників Самооборони, водій Василь, вже не перший раз добровільно бере участь у подібній акції. Чоловік каже, що йому зовсім не страшно, «бо, як судилося – то можна померти й у мирний час».

У дорогу учасників Автопоїзду молитвою благословляли на території київського Михайлівського собору отці Олександр і Андрій, а також диякон Андрій Тищенко.

Першим містом, яке відвідає Автопоїзд миру і єднання, стане Маріуполь. Повернуться у Київ активісти 24 листопада.

Проект організований відділом соціального служіння Української православної церкви Київського патріархату спільно з громадською організацією «Донбас SOS» за підтримки міжнародного благодійного фонду «Відродження» і благодійної організації Української греко-католицької церкви «Карітас України».

Це вже друга така акція. Перший Автопоїзд тривав з 31 липня до 5 серпня.