За добу в зоні АТО загинув український військовий

13:05, 14 листопада 2014
Суспільство
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РНБО продовжує слідкувати за ситуацією у зоні бойових дій.

REUTERS

За минулу добу в зоні АТО загинув один і поранено шестеро українських військовослужбовців.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"За минулу добу ми втратили одного нашого військовослужбовця і ще шість отримали поранення", - сказав Лисенко.

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