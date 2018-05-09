Росія використовує "безсмертний полк" як елемент гібридної війни - Порошенко

На переконання Порошенка, місія акції "Безсмертний полк" - це участь у "гібридній війні", яку Москва веде різними методами не лише проти України, але й проти ЄС, США та інших країн.

Президент України Петро Порошенко переконаний, що Росія розглядає "Безсмертний полк" неначе справжній підрозділ сучасних збройних сил у "гібридній війні" проти України та країн Заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час акції "Перша хвилина миру" у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

"Навіть "Безсмертний полк" Росія розглядає неначе справжній підрозділ сучасних збройних сил Росії. Його місія - участь у "гібридній війні", яку Москва веде різними методами не лише проти України, але й проти Європейського Союзу, Сполучених Штатів, інших країн, всього світу", - заявив він.

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При цьому президент зазначив, що добре розуміє почуття українців, котрі хочуть вшанувати пам’ять дідів та прадідів, які вибороли перемогу у Другій світовій.

"Але мушу ще раз застерегти ту частину співвітчизників, яка не до кінця ще розібралася в усіх нюансах лукавої московської політики, ту частину, яка ще ведеться на російську пропаганду та її підспівувачів з п’ятої колони різних політичних сил, які в середині країни, в середині парламенту та за його межами. Вони думають не про вас і вашу гордість, вашу глибоку і вдячну синівську любов до ваших героїчних предків, а про свої геополітичні імперські агресивні цілі", - зазначив Порошенко.

Президент зауважив, що "кремлівські психологи" вміють грати на природних емоціях людей. "Будьте, прошу, обережні і не давайте себе використовувати", - застеріг Порошенко.

Довідка. З ініціативи російської влади 9 травня в Росії і за кордоном вже в одинадцятий раз відбудеться громадська акція "Безсмертний полк". Це хода, під час якої люди несуть фотографії своїх родичів, які брали участь у Великій Вітчизняній війні.

Такі заходи за межами Росії організовуються, здебільшого, за сприяння російських співвітчизників і закордонних представництв. В акції візьмуть участь не тільки вихідці з Росії і країн СНД, а й місцеві жителі.