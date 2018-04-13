Росія програє на більшості «геополітичних майданчиків» - аналітик

Аналітик вважає, що протистояння із США, НАТО і до певної міри з ЄС є сьогодні найбільш вигідним геополітичним позиціонуванням Росії, яке в тактичному плані дає їй більше переваг, ніж недоліків.

Директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін вважає, що Росія програє на більшості «геополітичних майданчиків», російський блеф буде викрито і реальність поверне свої права.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив під час виступу на 11-му Київському безпековому форумі.

«Для нинішнього російського режиму немає нічого гіршого, ніж визнати західні правила і позбутися власних імперських ілюзій, тому що тоді втрачається все, що має для нього цінність, а від цих цінностей путінська Росія ніколи не відмовиться», - заявив він.

На переконання Горбуліна, конфронтація із Заходом дозволяє Кремлю виступати при цьому від імені всього російського народу.

«Протистояння із США, НАТО і до певної міри з ЄС є сьогодні найбільш вигідним геополітичним позиціонуванням Росії, яке в тактичному плані дає їй більше переваг, ніж недоліків», - вважає аналітик.

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Горбулін відзначає, що Росія зробила заявку на те, щоб очолити «антизахідний тренд», який об’єктивно сформувався на даному історичному етапі. «Тут співпало багато факторів – криза в ЄС, втома США від світового лідерства і пробудження ісламського світу, амбіції Китаю, економічна криза і вичерпність ресурсів зростання, не говорячи вже про ідеологічний та інформаційний чинники, стан міжнародного права і міжнародних безпекових інституцій», - вважає він.

«Все це тому, що нібито Захід довів світ до нинішньої кризи, а Росія несе в нього певну альтернативну модель і альтернативний порядок. Дивним чином цей новий «російський порядок» співпадає з політикою Асада в Сирії, Мадуро у Венесуелі, входить у резонанс з політикою керівництва Китаю, Ірану, Туреччини, об’єднує крайніх лівих у Греції, крайніх правих в Угорщині та всі можливі радикальні сили в Європі», - зауважив аналітик.

На думку Горбуліна, це все дозволяє Росії відігравати набагато більшу роль, ніж ту, що співмірна з її реальними можливостями і ресурсами.

«Не має сумніву, що на більшості майданчиків, на яких сьогодні веде свою геополітичну гру Москва – вона програє. Блеф буде викрито і реальність поверне свої права. Кремль може ще довго маніпулювати своїми близькими партнерами та союзниками, використовуючи їхні інтереси, залежність, ілюзії щодо намірів та можливостей Росії. Ми самі донедавна були в цьому стані тривожної невизначеності, безуспішно намагаючись зрозуміти, чого хоче Москва, і як слід розуміти її слова та дії. Важкий урок 2014 року повернув нам здатність бачити речі такими, якими вони є», - заявив він.