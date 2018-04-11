Клімкін: Росія використовує газ як політичну зброю та джерело фінансування гібридної війни

За словами очільника МЗС, все більше людей у Німеччини усвідомлюють: купувати газ в РФ - це пастка.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що Російська Федерація використовує продаж природного газу в Європу як джерело фінансування своєї гібридної війни проти країн цивілізованого світу.

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Про це глава українського зовнішньополітичного відомства написав на своїй сторінці у Facebook.

"Серед вражень від поїздки до Берліна найсильніше – це відчуття, що знаходишся в колі друзів. Розумієш, що все більше людей в Німеччині усвідомлює: купувати газ у злочинців - це пастка ЄС для себе ж, та й у цілому - аморально", - наголосив глава МЗС.

"Є й такі, що бояться Росії і хочуть прив’язати її до себе, та ще й на цьому заробити. Хтось навіть посилається на те, що і в часи «холодної війни» Німеччина купувала газ в СРСР, і це сприяло стабільності в Європі. Вони страшенно помиляються, бо навіть СРСР не захоплював території інших держав, як сьогодні це робить Росія", - заявив Клімкін.

"Ми маємо допомогти першим – тим, хто чітко усвідомлює, що Росія використовує газ не лише як політичну зброю, а й як джерело фінансування своєї гібридної війни проти цивілізованого світу", - наголосив міністр.

"Допомогти собі й допомогти Європі", - заявив глава МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що реалізація проекту «Північний потік-2», що передбачає будівництво газопроводу в обхід території України по дну Балтійського моря, не повинна позбавити Україну статусу транзитера російського газу до Європи. За словами канцлера, будівництво «Північного потоку-2» неможливе без аналізу того, які наслідки може мати цей проект для транзиту газу через Україну. Меркель наголосила, що необхідно враховувати застереження України і знайти компромісне рішення.

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

У вересні 2015 року російський «Газпром» і компанії Shell, OMV, E. On підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2», що доповнює дві нитки «Північного потоку-1», які вже працюють.

У квітні 2017 року «Газпром» і його європейські партнери підписали угоду про фінансування «Північного потоку-2».

Наприкінці березня – на початку квітня 2018 року компанія Nord Stream 2 (оператор проекту будівництва газопроводу «Північний потік-2») отримала дозволи на будівництво газопроводу від Німеччини і Фінляндії. При цьому Швеція і Данія, через територію яких газопровід також повинен проходити, відповідні дозволи ще не надали.

За словами голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту, які за підсумками 2017 року становили близько 3 млрд дол.