Франція засудила будівництво Росією Керченського мосту

У МЗС Франції наголосили, що спорудження цього мосту позбавить Україну повного доступу до своїх міжнародно визнаних територіальних вод.

Міністерство Європи та закордонних справ Франції засудило будівництво Росією мосту через Керченську протоку з території Краснодарського краю до окупованого Криму.

Про це йдеться у заяві речника МЗС Франції, опубліковане посольством цієї країни в Україні.

"Франція засуджує будівництво Росією Керченського мосту, який ще більше позбавить Україну повного доступу та можливості використання своїх міжнародно визнаних територіальних вод", - наголошується у повідомленні.

"Наша країна залишається рішучою прихильницею відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Зміна кордонів силоміць суперечить міжнародному праву та, в тому числі, зобов’язанням РФ. Це створює пряму загрозу миру та безпеці і тягне серйозні наслідки для світового порядку", - зазначив речник зовнішньополітичного відомства Франції.

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"Саме тому міжнародне співтовариство, Європейський Союз та Франція не визнають анексію Криму Росією", - підкреслюється у заяві.

Окремо в МЗС Франції прокоментували візит мера міста Маріньян до окупованого Криму з метою підписання угоди з міською владою Євпаторії, а також участь французьких депутатів у церемонії відкриття Керченського моста.

"Наша позиція є чіткою: підписана міською владою Маріньяна угода не відображає позицію французького уряду. Так само, участь французьких депутатів в церемонії відкриття є особистою ініціативою, про яку ми шкодуємо: вона суперечить міжнародному праву і не накладає відповідальності на французькі органи влади", - підсумували в МЗС Франції.

Як повідомляв УНІАН, про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент РФ Володимир Путін заявив одразу після анексії Криму - в березні 2014 року. Його обіцяли спорудити до 2018 року, а здати в експлуатацію - влітку 2019-го.

Сьогодні, 15 травня, Путін відкрив Керченський міст.

Прокуратура АРК перевіряє низку європейських компаній на предмет постачання ними обладнання для незаконного будівництва Росією мосту на тимчасово окуповану територію Криму.