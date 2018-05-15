Франція засудила будівництво Росією Керченського мосту

22:48, 15 травня 2018
Політика
1416 0
В МЗС Франції також прокоментували візит мера міста Маріньян до окупованого Криму / Фото УНІАН

Міністерство Європи та закордонних справ Франції засудило будівництво Росією мосту через Керченську протоку з території Краснодарського краю до окупованого Криму.

Про це йдеться у заяві речника МЗС Франції, опубліковане посольством цієї країни в Україні.

"Франція засуджує будівництво Росією Керченського мосту, який ще більше позбавить Україну повного доступу та можливості використання своїх міжнародно визнаних територіальних вод", - наголошується у повідомленні.

"Наша країна залишається рішучою прихильницею відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Зміна кордонів силоміць суперечить міжнародному праву та, в тому числі, зобов’язанням РФ. Це створює пряму загрозу миру та безпеці і тягне серйозні наслідки для світового порядку", - зазначив речник зовнішньополітичного відомства Франції.

Читайте такожУ ЄС відреагували на відкриття окупантами Керченського мосту

"Саме тому міжнародне співтовариство, Європейський Союз та Франція не визнають анексію Криму Росією", - підкреслюється у заяві.

Окремо в МЗС Франції прокоментували візит мера міста Маріньян до окупованого Криму з метою підписання угоди з міською владою Євпаторії, а також участь французьких депутатів у церемонії відкриття Керченського моста.

"Наша позиція є чіткою: підписана міською владою Маріньяна угода не відображає позицію французького уряду. Так само, участь французьких депутатів в церемонії відкриття є особистою ініціативою, про яку ми шкодуємо: вона суперечить міжнародному праву і не накладає відповідальності на французькі органи влади", - підсумували в МЗС Франції.

Як повідомляв УНІАН, про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент РФ Володимир Путін заявив одразу після анексії Криму - в березні 2014 року. Його обіцяли спорудити до 2018 року, а здати в експлуатацію - влітку 2019-го.

Сьогодні, 15 травня, Путін відкрив Керченський міст.

Прокуратура АРК перевіряє низку європейських компаній на предмет постачання ними обладнання для незаконного будівництва Росією мосту на тимчасово окуповану територію Криму.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Окупація Криму
Теги: #Крим#Україна#Франція#Керченський міст