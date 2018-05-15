Прокуратура Криму перевіряє європейські компанії на причетність до будівництва Кримського мосту

14:25, 15 травня 2018
Політика
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У відомстві не вказали назв компаній, які можуть бути причетні до будівництва \ "Керчь.фм"

Прокуратура Автономної республіки Крим перевіряє низку європейських компаній на причетність до будівництва Росією мосту через Керченську протоку.

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Про це повідомила прес-служба прокуратури. Між тим, у відомстві не вказали назв компаній, які можуть бути причетні до будівництва. «Будівництво транспортного переходу здійснюється з грубим порушенням правил екологічної безпеки, що шкодить екосистемі Азовського моря, спричинило екологічне забруднення значної території України, завдало непоправної екологічної шкоди півострову Тузла (Україна), що полягає у його знищенні як унікального природного об’єкту та інші тяжкі наслідки природному навколишньому середовищу», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що в ході досудового розслідування встановлено основного виконавця робіт з проектування і будівництва мосту, підрядника та субпідрядника, які у зв’язку з цим вже потрапили у санкційні списки США.

Раніше в Мінінфраструктури заявили, що готують список санкцій для компаній – будівельників Керченського моста.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня у відкритті автодорожньої частини споруджуваного Кримського мосту візьме участь президент Росії Володимир Путін. Автомобільний рух мостом планують відкрити в 5:30 ранку 16 травня.

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Теги: #прокуратура#Керченський міст