МЗС України висловило протест у зв’язку із відкриттям Росією мосту через Керченську протоку

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що будівництво мосту, як і будь-які інші дії кремлівської окупаційної влади, жодним чином не можуть змінити статус Автономної Республіки Крим та Севастополя як невід’ємної частини території України в її міжнародно визнаних кордонах.

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із відкриттям Росією мосту через Керченську протоку та вкотре наголошує на протиправності будівництва цього інфраструктурного об’єкта без згоди України.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС України.

«Такі дії Москви фундаментально суперечать загальновизнаним нормам і принципам міжнародного права, грубо порушують Конвенцію ООН з морського права 1982 року та двосторонні договірні зобов’язання перед Україною», - наголошується у заяві.

В МЗС підкреслили, що в умовах російської збройної агресії проти України та тимчасової окупації Кримського півострова відкриття мосту через Керченську протоку фактично є спробою легітимізувати анексію частини суверенної території України.

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«Будівництво мосту, як і будь-які інші дії кремлівської окупаційної влади, жодним чином не можуть змінити статус Автономної Республіки Крим та міста Севастополь як невід’ємної частини території України в її міжнародно визнаних кордонах. Російська Федерація як держава-окупант несе повну відповідальність за наслідки своїх міжнародно-протиправних діянь та відшкодовуватиме заподіяну шкоду», - сказано у заяві.

В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Україна послідовно працюватиме над розширенням національних та міжнародних санкцій до фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконного будівництва мостового переходу через Керченську протоку.

Як повідомляв УНІАН, про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент РФ Володимир Путін заявив одразу після анексії Криму - в березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію - влітку 2019-го.

Сьогодні Путін відкрив міст.

Прокуратура АРК перевіряє ряд європейських компаній на предмет постачання ними обладнання для незаконного будівництва Росією мосту на тимчасово окуповану територію Криму.